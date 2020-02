FC Porto prepara meia-final da Taça de Portugal com quatro baixas

Pepe, Danilo, Nakajima e o camaronês Aboubakar falharam este domingo o treino do FC Porto, que prepara o jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, diante do Académico de Viseu.

Depois da goleada por 4-0 imposta ao Vitória de Setúbal, no sábado, em jogo da 19.ª jornada da I Liga, os dragões regressaram ao trabalho no Centro de treinos do Olival sem os quatro atletas, que estiveram ausentes da partida do Estádio do Bonfim.

O central Pepe e o médio Danilo fizeram tratamento e ginásio, assim como o avançado Aboubakar, enquanto o extremo Nakajima realizou treino condicionado e ginásio.

A equipa treinada por Sérgio Conceição volta a treinar na manhã de segunda-feira, às 11 horas, antes de o técnico portista fazer a antevisão à partida em conferência de imprensa, pelas 12h30.

Na terça-feira, os dragões defrontam o Académico de Viseu, o único representante da 2.ª Liga ainda em prova e que está pela primeira vez nas 'meias' da prova 'rainha', no Estádio do Fontelo, em Viseu, a partir das 20:45.