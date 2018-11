FC Porto prepara receção ao Sp. Braga com Fabiano condicionado e sem Aboubakar

O FC Porto prosseguiu esta quinta-feira a preparação da receção de sábado ao Sporting de Braga, que opõe, à 10.ª jornada, os líderes da Liga NOS, com o brasileiro Fabiano ainda condicionado e sem o camaronês Aboubakar.De acordo com a nota publicada no site dos dragões, o guarda-redes Fabiano realizou treino condicionado e trabalho de ginásio e o avançado Vincent Aboubakar, a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo, fez tratamento.Os campeões nacionais voltam a treinar na sexta-feira, pelas 11 horas, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão à porta fechada. A partir das 12H30, o treinador Sérgio Conceição dará uma conferência de imprensa de antevisão do jogo com os arsenalistas.FC Porto e Sp. Braga, líderes da Liga NOS, com 21 pontos, defrontam-se no sábado pelas 20H30 horas, no Estádio do Dragão, em encontro referente à 10.ª jornada.