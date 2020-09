FC Porto prossegue preparação com várias ausências

O FC Porto continua a preparar a época 2020/21 de futebol com três ausências importantes, Pepe, Danilo e Sérgio Oliveira, concentrados com a seleção principal para a Liga das Nações, além do quinteto chamado para a seleção de sub-21.

A equipa efetuou dois treinos no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, nos quais participaram Cláudio Ramos, Francisco Meixedo, Mouhamed Mbaye, Alex Telles, Carraça, Chidozie, João Marcelo, Manafá, Mbemba, Tomás Esteves, Zaidu, Loum, Mor Ndiaye, Rodrigo Valente, Romário Baró, Uribe, Aboubakar, Fábio Silva, Luis Díaz, Marega, Nakajima, Otávio, Soares, Taremi e Tecatito Corona.

Além de Sérgio Conceição não poder contar com os já citados Pepe, Danilo Pereira e Sérgio Oliveira, que integram o estágio de preparação da seleção orientada por Fernando Santos, está também privado de recorrer ao quarteto portista convocado pelo selecionador de sub-21, Rui Jorge, constituído pelo guarda-redes Diogo Costa, pelos centrais Diogo Queirós e Diogo Leite, e pelos médios Vítor Ferreira e João Mário.

Acrescem, ainda, mais três lesionados, a serem tratados pelo departamento médico, o guarda-redes Marchesín, o central espanhol Ivan Marcano e o médio Fábio Vieira, internacional sub-21 que foi inicialmente convocado por Rui Jorge e substituído à última hora, por estar fisicamente inapto, pelo seu colega de clube, João Mário.

A seleção principal vai defrontar as homólogas da Croácia e da Suécia, a contar para o grupo 3 da Liga A das Nações, no sábado e na terça-feira, respetivamente, enquanto a seleção de sub-21 terá pela frente as seleções de Chipre, na sexta-feira, e da Bielorrússia, na terça-feira, em jogos da fase de qualificação para o Europeu da categoria.