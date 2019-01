FC Porto prossegue preparação para o Aves com 'quarteto' ausente

O FC Porto prosseguiu esta terça-feira a preparação do jogo com o Aves, para a 15.ª jornada da Liga, com uma sessão sem Aboubakar, Otávio e Bruno Costa, remetidos a tratamento, e Bazoer, a gozar folga.Sem o já tradicional treino aberto no primeiro dia do ano, no Estádio do Dragão, face à proximidade do jogo no terreno do Desportivo das Aves, o plantel portista realizou uma sessão de trabalho no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.De acordo com a nota publicada no site dos dragões, o treinador Sérgio Conceição não contou com os jogadores entregues ao departamento clínico, nomeadamente Vincent Aboubakar, Otávio e Bruno Costa, nem com Riechedly Bazoer, que gozou folga juntamente com o plantel do FC Porto B.Bruno Costa, que contraiu uma lesão muscular na coxa direita, que o levou a ser substituído aos 29 minutos do jogo com o Belenenses (2-1), para a Allianz Cup, é o mais recente elemento a fazer parte do departamento clinico dos dragões.O plantel do FC Porto volta ao trabalho na quarta-feira, pelas 11 horas , novamente no Olival, com uma sessão à porta fechada. A partir das 12H30, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo frente ao Desportivo das Aves.O campeão FC Porto, que lidera a Liga NOS com 36 pontos, com quatro de vantagem sobre o Benfica (segundo), desloca-se quinta-feira, pelas 20H15, a casa do Desportivo das Aves, 16.º, com 11, onde procurará entrar o ano a somar o 17.º triunfo consecutivo.