FC Porto quer aumentar eficácia nas aquisições

Prestes a completar-se a 2ª temporada da era Sérgio Conceição no FC Porto, a SAD entregou 16 novos jogadores ao técnico, lote com um custo total de cerca de 40 milhões de euros. A verdade é que, pelas mais variadas razões, apenas nove fazem parte do elenco atual e dois deles, João Pedro e Marius, são meras opções residuais.Feitas as contas, os reforços que vão sendo utilizados de forma mais ou menos assídua são Vaná, Militão, Fernando Andrade, Pepe, Manafá, Mbemba e Loum. Longe do Dragão estão já nomes como os emprestados Jorge e Bazoer; ou as aquisições Osorio, Paulinho, Janko, Ewerton e Waris. A expectativa comum à SAD e a Sérgio Conceição é que as próximas caras novas se apresentem como verdadeiras mais-valias.