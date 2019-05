FC Porto quer que seja o Estado a pagar eventual indemnização ao Benfica

O 'Jornal de Notícias' avança esta segunda-feira que o FC Porto, caso seja condenado a pagar uma indemnização ao Benfica no chamado 'caso dos emails', defende que seja o "Estado português a arcar com todas as despesas".Esta posição é defendida pelos advogados do FC Porto, Jorge Cernadas e Nuno Brandão, que "nas alegações finais enviadas por escrito ao Juízo Central Cível do Porto, ameaçam ir até ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para obter o reconhecimento do interesse público (e do interesse para o FC Porto) das comunicações reveladas por Francisco J. Marques no Porto Canal", escreve o diário.Os advogados do clube portista frisam que a divulgação dos "leaks" mostram as práticas ilícitas e que os tribunais europeus têm dado pareceres positivos quanto à sua importância.O Benfica exige uma indemnização de 17,7 milhões de euros. Miguel Moreira, diretor financeiro das águias, disse em tribunal que existiu uma desvalorização da marca com base nos "ataques""Esta difamação teve consequências a vários níveis. Houve impacto nas receitas e em várias áreas. Tínhamos um negócio de larcia com a China que acabou por não se concretizar e o prejuízo total foi de vários milhões. Estamos a falar de conhecimentos criados ao longo de vários anos", referiu, explicando depois com base em que critério foi definido o pedido de indemnização de 17,7 milhões de euros que os encarnados pedem ao FC Porto neste processo."Um relatório divulgado pela KPMG, na época 2015/16, avaliava o valor do Benfica em 340 milhões de euros. Um valor manifestamente inferior ao real valor e ao valor potencial do Benfica. Mas a base foi chegar a 5 por cento desse valor. E esse valor peca por escasso. Hoje em dia, o valor andará pelos 800 milhões. Considerámos 5 por cento o limite mínimo de um dano enorme. É o mínimo", apontou.Alicercando-se precisamente nesse relatório da KPMG e nos dos anos anteriores, Miguel Moreira revelou que houve uma quebra na temporada 2017/18 na tendência de crescimento que o Benfica vinha registando em épocas consecutivas, algo que, segundo o diretor financeiro, "foi estranho, tendo em conta que 2016/17 foi a melhor época da história do Benfica"."De 2014/15 para 2015/16, o Benfica valorizou de 285 para 340 milhões, segundo a KPMG, sendo expectável que o valor seguisse a tendência do crescimento e chegasse próximo dos 400 milhões. Mas isso não aconteceu. Houve uma redução de 340 milhões para 328", disse.Além desta descida no valor global da marca Benfica, o dirigente das águias confessou também que os encarnados sentiram um grande impacto nos dias seguintes à revelação dos e-mails. "Na maioria dos dias seguintes, havia uma desvalorização em bolsa das ações do Benfica, a rondar os 2,9%. Mas logo de seguida registava-se uma melhoria pela força e robustez da ação do Benfica", frisou.