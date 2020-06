FC Porto questiona: «Como é que Bruno Esteves não viu uma mão de Taarabt na área em Portimão?»

O FC Porto sai desta 26.ª jornada como líder isolado da Liga NOS depois de ter vencido o Marítimo (1-0) em casa e o Benfica ter empatado com o Portimonense (2-2). O jogo das águias é mesmo visado na newsletter dos dragões desta quinta-feira - na qual respondem igualmente ao ataque do Benfica de ontem.





"A crise que resultava de apenas uma vitória nos nove jogos anteriores, e que ontem se prolongou para uma vitória em dez encontros, apesar dos recorrentes benefícios da arbitragem – a propósito, como é que o videoárbitro Bruno Esteves não viu uma mão de Taarabt na área em Portimão? Pior: como é que Bruno Esteves, que deixou de ser árbitro de campo por ser incompetente, que é um videoárbitro incompetente, que tem o passado que tem e que tem as ligações ao Benfica que tem, pode continuar a participar em jogos do clube de Vieira? Ou será que o que toda a gente vê como incompetência, sobretudo nos jogos do Benfica, é afinal 'competência' e o motivo para continuar a fazer o que faz?", questionam os azuis e brancos.