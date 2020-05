FC Porto realizou treino conjunto com a equipa B no Estádio do Dragão

O FC Porto realizou, este sábado, um treino conjunto com a equipa B, em pleno Estádio do Dragão. A informação foi divulgada pelo próprio emblema azul e branco, através de uma nota na qual deu conta de que a terceira semana de trabalho foi encerrada com a ajuda da equipa secundária.





Marcano, defesa-central que sofreu recentemente uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, foi a única baixa do lado do FC Porto. O espanhol, segundo a nota, realizou tratamento.O plantel do FC Porto terá agora direito a um dia de folga e regressa ao trabalho segunda-feira, já no Olival.