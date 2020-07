FC Porto recebe troféu de campeão no jogo com o Moreirense

O FC Porto vai receber o troféu de campeão da Liga NOS 2019/20 na segunda-feira após o jogo com o Moreirense no Estádio do Dragão, informou esta quinta-feira a Liga no seu site oficial.





O duelo da 33.ª e penúltima jornada do campeonato será o primeiro dos dragões após conquistarem o título e a cerimónia de entrega da taça vai contar com a presença do presidente da Liga, Pedro Proença; do presidente do FC Porto, Pinto da Costa; e do presidente da NOS, Miguel Almeida.Naquele que será o primeiro jogo dos dragões após a conquista do título, os jogadores e equipa técnica liderada por Sérgio Conceição vão também receber as medalhas de campeões nacionais.