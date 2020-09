FC Porto recebe uma verba pela ida de Otamendi para o Benfica

O FC Porto vai receber 75 mil euros pela ida de Nicolás Otamendi do Manchester City para o Benfica, devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Esta ferramenta reserva 5 por cento do valor de qualquer transferência para os clubes que formaram um jogador entre os 12 e os 23 anos.





Ora, os dragões contaram com o central na época em que este fez precisamente 23 anos, logo terão direito a 0,5% dos 15 milhões de euros do negócio. Os restantes 4,5%, equivalentes a 675 mil euros, irão na totalidade para o Vélez Sarsfield.O internacional argentino, refira-se, já tinha rendido 12 M€ ao FC Porto em 2014, aquando da sua transferência do Dragão para o Valencia e, um ano depois, 225 mil euros via mecanismo de solidariedade com a ida do jogador para o Etihad, num negócio avaliado em 44,5 M€.