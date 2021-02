FC Porto reclamou expulsão de Sithole sem troca de identidade

O FC Porto reclamou a expulsão de Sithole, da Belenenses SAD, por entender que deveria ter visto um 2.º cartão amarelo sem que tivesse existido qualquer troca de identidade.





O lance ocorreu aos 67', quando o sul-africano fez uma falta sobre Fábio Vieira que os dragões entendem ser passível de admoestação, o que levaria à exibição de um cartão vermelho dado que já se encontrava amarelado desde os 14'.Todavia, durante o programa Juízo Final, da SportTV, o comentador Rui Rodrigues atribuiu as queixas dos portistas a outra infração, de Cafú Phete sobre Evanilson, aos 58', mencionando ter existido uma confusão por parte dos responsáveis do FC Porto. Essa apreciação foi seguida por outros comentadores e alastrou às redes sociais, com referências de cariz racista atribuíndo essa suposta falha da organização azul e branca ao facto de estarem em causa "dois jogadores negros".Ao queapurou, o FC Porto rejeita completamente que tenha havido qualquer lapso e reitera que Sithole deveria ter sido expulso. Acrescentando esse erro, na sua ótica, aos cometidos nos penáltis sobre Taremi e Nanu, bem como noutro segundo cartão amarelo, a Diogo Calila, que também ficou por exibir.