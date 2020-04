FC Porto recorda "momento mágico" de Madjer na final da Taça dos Campeões Europeus de Viena

O FC Porto respondeu, esta sexta-feira, ao desafio lançado pelo Inter nas redes sociais e elegeu os quatro "momentos mágicos" da história do clube.





Através de uma publicação na página do Twitter, o emblema azul e branco elegeu o golo de calcanhar de Rabah Madjer na final da Taça dos Campeões Europeus, em Viena, diante do Bayern Munique, como um dos melhores momentos de sempre do clube.Para além do golo decisivo do avançado argelino, os dragões destacaram ainda o golo de Lucho González, diante dos alemães do Hamburgo, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, em 2006, o golo de calcanhar de Radamel Falcao, em 2010/11, ao Benfica e o golo de Costinha, frente ao Manchester United, para a 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.