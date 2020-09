FC Porto recorre da decisão da FIFA sobre Brahimi

O FC Porto recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) da decisão da FIFA em multar o clube em 44 mil euros, devido à participação do fundo Doyen na contratação de Brahimi junto do Granada, em 2014. Os dragões vão ser ouvidos a 3 de dezembro.





O Comité de Disciplina da FIFA considera que os dragões violaram as 'Normas para o estatuto e transferências dos jogadores' por terem celebrado contratos que permitiram que uma terceira parte influenciasse a independência e as políticas do clube em assuntos relacionados com transferências.No caso da transferência de Brahimi, os dragões referiram que a Doyen apenas ajudou a financiar a compra (6,5 milhões de euros) do argelino e que o fundo não ficou com nenhum poder de decisão junto do jogador, mas esse não foi o entendimento do órgão que rege o futebol mundial, que advertiu ainda os azuis e brancos por prestarem informações incorrectas junto do Transfer Matching System (TMS).As informações sobre o contrato de Brahimi foram reveladas pelo 'Football Leaks'.