FC Porto regressa ao 'penta' e ao dia em que se festejou em Alvalade "antes do aquecimento"

O dia 22 de maio de 1999 é data que os adeptos do FC Porto não esquecem, um marco no futebol português: nesse dia, os dragões conquistavam o primeiro pentacampeonato após um empate (1-1) com o Sporting e beneficiando do empate do Boavista nos últimos minutos em Faro. Feito recordado esta sexta-feira na newsletter diária dos azuis e brancos.





"Como bem sabemos, ser pentacampeão não é para todos. Festejá-lo no estádio de um rival ainda antes do início de um clássico… é memorável. Foi isso mesmo que aconteceu neste dia, em 1999. Nas bancadas de Alvalade, mais de dez mil portistas acompanhavam - de ouvido no rádio - o Farense-Boavista que podia acabar com as esperanças axadrezadas no título. A dois minutos do apito final no Algarve, os do Bessa venciam por 2-0. Contudo, os leões de Faro estragaram o dia aos de Lisboa, e às panteras, alcançando o empate nos últimos segundos da partida. O 2-2 final no São Luís originou uma explosão de alegria azul e branca no estádio do Sporting. Já campeão, o FC Porto saiu para aquecimento direto à superior Norte onde as suas gentes celebravam um feito inédito no futebol português. O jogo? Esse terminou empatado a um, com golo de Zahovic. 21 anos depois, o lema mantém-se intacto: todo o mundo tenta, mas só o FC Porto é Penta", pode ler-se no 'Dragões Diário'.