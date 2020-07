FC Porto regressa hoje ao trabalho a pensar no clássico

Depois de um dia de folga, o FC Porto regressa hoje ao trabalho, no Olival, pelas 10h30, com os olhos postos no clássico frente ao Sporting, agendado para esta quarta-feira, pelas 21h30. O grupo orientado por Sérgio Conceição já trabalhou depois do jogo em Tondela, mais precisamente anteontem, dia em que realizou recuperação, mas teve ontem direito a um dia de descanso, por forma a recarregar baterias para um jogo que pode dar o desejado título de campeão nacional.

Para esse encontro, Sérgio Conceição sabe já de antemão que não poderá contar com Marcano e Sérgio Oliveira, ambos por lesão, bem como com Corona e Uribe, que irão cumprir um jogo de castigo depois de terem visto o 5º amarelo no campeonato em Tondela.