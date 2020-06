FC Porto regressou aos treinos após derrota em Famalicão

O plantel do FC Porto voltou a treinar esta quinta-feira, depois da derrota em Famalicão, por 2-1, no regresso da Liga NOS, e já prepara a partida frente ao Marítimo, da 26.ª jornada.

O treinador Sérgio Conceição só não contou com o central espanhol Marcano, que está de fora até final da época, com uma rotura de ligamentos, e prossegue com tratamento, mas chamou o guarda-redes Francisco Meixedo, o médio Fábio Vieira e o avançado João Mário, todos da equipa B dos 'dragões'.

Na sexta-feira, pelas 10:30, o FC Porto volta a treinar no centro de treinos do Olival.

Com o desaire na quinta-feira, os dragões, que somam 60 pontos na Liga, podem perder a liderança isolada do campeonato, para o Benfica, que está a defrontar o Tondela, no estádio da Luz.