FC Porto garante não ter comprado acesso aos emails do Benfica

O FC Porto emitiu na tarde desta quinta-feira um comunicado oficial a propósito da noticiada detenção do hacker Rui Pinto . No texto, os dragões elencam a sua conduta ao longo de todo o processo dos emails, reiterando que em momento algum tiveram acesso aos conhecidos emails "sem qualquer contrapartida financeira ou outra".

Leia o comunicado na íntegra:





"A detenção, na Hungria, de um cidadão português sob suspeita de vários crimes, tornada pública pela Polícia Judiciária, tem sido naturalmente objeto de notícias e comentários em torno do designado processo dos e-mails, alguns, porém, com a pretensão expressa de associar o nome do nosso clube e da sua sociedade anónima desportiva para o futebol profissional a essa detenção.





O FC Porto reitera o que sempre afirmou. A saber:



- O nosso Diretor de Informação e Comunicação teve conhecimento de um volumoso conjunto de e-mails, alguns importantes na sua substância por indiciarem práticas irregulares e eventualmente criminosas no plano da verdade desportiva no futebol profissional.



- O teor de alguns desses e-mails foram divulgados no Porto Canal no exercício pleno do direito a informar e ser informado, ponderados todos os prós e contras face à delicadeza da matéria de fundo que apontava para eventuais práticas de tráfico de influência e corrupção.



- Todo o acervo de e-mails que chegaram ao nosso Diretor de Informação e Comunicação, sem qualquer contrapartida financeira ou outra, foram entregues à Polícia Judiciária em simultâneo com o processo de denúncia pública.





Assim, a expetativa do FC Porto é uma só: a de que seja feita justiça nos processos em curso envolvendo atentados à verdade desportiva, sendo que alguns deles estão já com acusações deduzidas."