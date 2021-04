FC Porto renova com dois guarda-redes de uma vez: Ricardo Silva e Meixedo até 2023

De uma vez só, o FC Porto anunciou duas renovações: a de Ricardo Silva e a de Francisco Meixedo. Os dois guarda-redes assinaram um novo vínculo até 2023 e vão assim manter-se ligados aos azuis e brancos, isto numa altura em que estavam prestes a terminar contrato.





Ricardo Silva, de 21 anos, tem sido o habitual titular da equipa B portista. Esta época, fez 24 jogos e sofreu 37 golos.Em declarações aos meios do clube, o guardião revelou-se feliz pela renovação. "É um motivo de grande orgulho renovar com o clube do meu coração. Já são muitos anos de FC Porto e, felizmente, prolongámos essa ligação por mais tempo. Estou muito feliz e é um orgulho para mim e para a minha família, que me ajudou muito a chegar aqui. Espero ficar muito mais tempo neste clube", referiu, desejoso de vir a dar um passo em frente rumo à equipa principal.Já Meixedo, de 19 anos, foi um dos jovens campeões europeus de sub-19, em 2018/19. Esta época, ainda não somou minutos nem na equipa A, nem na equipa B. Em declarações aos meios do clube, assumiu o sonho de se estrear pela equipa A."Todos os jogadores esperam por esse momento, é para isso que trabalhamos e com o tempo há de chegar. Tenho de me manter focado e de continuar a trabalhar. Quero deixar uma nota de agradecimento a todos os jogadores, treinadores e staff porque tiveram um papel importante para eu estar aqui hoje. Obrigado a todos eles", referiu.