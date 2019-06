FC Porto renova com Gonçalo Borges até 2023

O FC Porto continua ativo na missão de segurar as jovens pérolas do plantel de sub-19 que venceu a Youth League e o campeonato nacional e deu mais um importante passo nesse sentido esta terça-feira, ao renovar contrato com Gonçalo Borges, jovem avançado, de 18 anos.Autor de quatro golos em 32 partidas realizadas na última temporada, o dianteiro assumiu um papel importante na equipa liderada por Mário Silva, razão que levou a SAD azul e branca a estender o atual vínculo até 2023.Formado no Benfica até 2015, Gonçalo Borges rumou ao Dragão nesse ano e, de lá para cá, representou já os sub-17 e os sub-19 portistas, tendo agora porta aberta para prosseguir a sua evolução ao serviço do FC Porto.Em declarações aos meios oficiais dos dragões, o avançado assumiu estar feliz pela confiança. "Estou muito contente. É sempre bom renovar com o clube que já represento há quatro anos. Estou muito feliz pela confiança que o clube tem depositado em mim e agora só penso em continuar a crescer e a evoluir. O objetivo de qualquer jovem jogador do FC Porto é chegar à equipa principal. Sonhar nunca é demais e vou trabalhar para alcançar esse objetivo", referiu.