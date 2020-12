FC Porto renova com João Mário até 2025

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com João Mário para a renovação contratual até 2025. O extremo, que chegou ao clube azul e branco em 2008, estendeu assim a sua ligação por mais três temporadas, visto que o anterior contrato terminava em 2022. Em declarações aos meios do clube, João Mário revelou-se feliz.





"Desde pequenino, quando aqui cheguei, que olhava para a equipa principal e sonhava chegar aonde estou hoje. Ver que consegui passar por todos os patamares até estar entre os melhores tem sido incrível para mim e claro que espero ser um exemplo para todos. Se trabalharmos e fizermos todos os nossos esforços para atingirmos o que queremos, é possível chegar à equipa principal. Se eu consegui, todos conseguem", apontou."Tem sido muito bom e é apenas o início de uma longa carreira, espero eu. Mas agora quero mais e vou continuar a trabalhar para merecer mais oportunidades do mister, é nisso que me vou focar e espero consegui-lo", acrescentou, revelando a importância que Sérgio Conceição tem tido no seu crescimento."Sinto de facto que cresci bastante com o nosso treinador, que é muito característico pela forma de trabalhar, é muito exigente e rigoroso com todos nós. Claro que tem sido muito bom ter um treinador que puxe mais por mim. Só tenho a agradecer-lhe pelas oportunidades que me tem dado para mostrar o meu valor e agora o que tenho de fazer é continuar a trabalhar para merecer as oportunidades que tenho tido até agora", concluiu.