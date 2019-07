FC Porto renova com mais uma pérola da formação

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, que chegou a acordo com Tiago Matos para a renovação do vínculo existente até 2022. O lateral, de 18 anos, que está nos dragões desde 2010, irá assim manter-se nos azuis e brancos por pelo menos mais três temporadas, sendo premiado pelo clube depois de uma época na qual foi importante na conquista da Youth League.





Com 29 jogos realizados pelos sub-19 na última campanha, Tiago Matos apontou apenas um golo e logo nas meias-finais da mais importante prova europeia do escalão, diante do Hoffenheim.Em declarações aos meios oficiais do FC Porto, o lateral assumiu estar muito satisfeito por manter-se ligado ao "clube do coração". "Sempre estive na formação, cresci nesta casa. Sempre fui adepto do FC Porto e já jogo no clube desde pequenino. Não podia pedir melhor. É um orgulho continuar a vestir esta camisola e estou muito contente por renovar contrato com o clube do meu coração", referiu.