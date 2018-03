Continuar a ler

O novo contrato entre o FC Porto e a New Balance, precisa o site do FC Porto, foi assinado na sede da empresa norte-americana, em Boston, Massachusetts. Já Kenny McCallum, diretor geral da New Balance Football, mostrou-se igualmente satisfeito com a renovação do acordo: "O FC Porto foi um dos primeiros clubes com quem chegámos a acordo para o fornecimento de equipamento e esta renovação é o reflexo de uma primeira fase extremamente positiva de relação com o clube. O novo acordo reflete a ambição da New Balance e do FC Porto em crescer e evoluir globalmente com um enorme desejo de sucesso."

O FC Porto anunciou esta quarta-feira ter renovado o acordo com a New Balance, válido desde a temporada 2014/15. O novo vínculo prolonga-se agora até 2024."Estamos satisfeitos por continuar a pertencer à família New Balance, com quem temos tido uma grande relação ao longo das últimas épocas. Estamos ansiosos por novos sucessos e por ver os nossos adeptos com equipamentos e vestuário que os orgulhem quando apoiam a nossa equipa", afirmou o presidente Pinto da Costa citado no site dos dragões.