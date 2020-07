FC Porto retoma preparação para o clássico frente ao Benfica com quatro baixas

Depois de ter cumprido ontem um dia de folga, o plantel do FC Porto regressou esta terça-feira aos trabalhos no Olival, retomando a preparação para o clássico frente ao Benfica da final da Taça de Portugal, agendado para sábado às 20h45, no Estádio Cidade de Coimbra.





No boletim clínico dos azuis e brancos constam quatro nomes: Iván Marcano, Matheus Uribe, Luis Díaz (todos a realizar tratamento) e Mbemba (treino condicionado).Quarta-feira há nova sessão a partir das 10h30, novamente no Olival.