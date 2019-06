FC Porto revela adversário para o jogo de apresentação

O FC Porto anunciou que o Monaco será o adversário no jogo de apresentação aos sócios, marcado para o dia 27 de julho, no Estádio do Dragão. Os adeptos portistas terão oportunidade de ver em ação pela primeira vez a sua equipa na nova época, tendo pela frente o conjunto comandado pelo português Leonardo Jardim.





De resto, o FC Porto confirmou que a pré-temporada começa a 1 de julho, no Olival, e ainda três encontros de preparação agendados para o estágio no Algarve. O primeiro frente ao Fulham, a 16 de julho, no Estádio de Albufeira, Betis (19 de julho, no Estádio Municipal de Portimão, para a Copa Ibérica) e Getafe ou Portimonense (21 de julho, no Estádio Municipal de Portimão, para mesma competição). Falta apenas anunciar o período de estágio.