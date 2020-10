FC Porto revela detalhes da venda de Alex Telles

O FC Porto comunicou à CMVM a venda de Alex Telles, num comunicado no qual explica que o defesa brasileiro foi vendido ao Manchester United por 15 milhões de euros, um valor ao qual se poderão ainda acrescentar 2 milhões em função de objetivos.





"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Manchester United para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Alex Telles pelo valor de 15M€ (quinze milhões de euros).Este acordo prevê ainda o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global a receber poderá atingir os 17M€ (dezassete milhões de euros).Mais se informa que a FC Porto – Futebol, SAD assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade, e que não terá qualquer encargo com serviços de intermediação relativos a esta transferência.O Conselho de Administração"