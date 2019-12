FC Porto revela lesão de Aboubakar

Aboubakar contraiu um espasmo muscular na coxa esquerda no encontro de ontem do FC Porto com o P. Ferreira (2-0). A informação foi transmitida esta terça-feira pelos dragões, que deram ainda conta de que o camaronês realizou apenas tratamento no treino da manhã.Recorde-se que o avançado saiu lesionado aos 38 minutos, naquele que foi o primeiro jogo na Liga NOS esta temporada. Do boletim clínico faz ainda parte Romário Baró, em regime de treino condicionado e ginásio.O FC Porto deu assim início à preparação do encontro com o Casa Pia (quinta-feira, 20h15), em Lisboa, relativo à segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga.