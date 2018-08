Soares deixou o relvado de Aveiro inconsolável

A irritação de Brahimi: foi forçado a sair e apontou para o jogador que o lesionou

O FC Porto utilizou a newsletter Dragões Diário para este domingo dar conta das lesões que obrigaram Yacine Brahimi e Tiquinho Soares a deixar mais cedo o terreno de jogo no duelo com o Aves , válido para a Supertaça. Assim, segundo dos dragões, o argelino está a contas com um contusão no tornozelo esquerdo, ao passo que o brasileiro contraiu uma lesão no adutor esquerdo.Na mesma publicação o FC Porto não revela qual o período de paragem estimado, sendo que a utilização de ambos na partida de estreia do campeonato, diante do Chaves, segue em dúvida.

Autor: Fábio Lima