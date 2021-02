FC Porto revela com quanto ficou das transferências de Fábio Silva, Alex Telles e Soares

As transferências de Fábio, Silva e Alex Telles geraram mais-valias de 25 e 11,2 milhões de euros para o FC Porto, revelaram os dragões em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Recorde-se que o avançado foi transferido para o Wolverhampton por 40 M€, ao passo que o lateral seguiu para o Manchester United por 15 M€.





Quanto a Tiquinho Soares, a SAD ficou com 3,46 M€ da venda do avançado para o Tianjin Teda - que pagou, no total, 5,4 M€ pelo jogador - e com 3,53 M€ da transferência de Chidozie (Boavista pagou 5 M€ pelo passe do central).Recorde-se que a SAD do FC Porto apresentou um resultado líquido de 34,45 milhões de euros no primeiro semestre da atual temporada.Alienação dos direitos de inscrição desportiva do jogador Fábio Silva ao Wolverhampton Wanderers Football Club que gerou uma mais-valia de 25.057.457 Euros, após a dedução do valor global de 14.942.543 Euros relativo a: (i) custos com serviços de intermediação (ii) valor líquido contabilístico do passe à data da alienação (iii) efeito de atualização financeira das contas a receber a médio prazo originadas por esta transação;Alienação dos direitos de inscrição desportiva do jogador Alex Telles ao Manchester United Football Club que gerou uma mais-valia de 11.199.820 Euros, após a dedução do valor global de 3.800.180 Euros relativo a: (i) valor líquido contabilístico do passe à data da alienação; (ii) responsabilidades com o mecanismo de solidariedade; (iii) proporção do valor de venda do passe detidas por terceiros em vendas futuras;Alienação dos direitos de inscrição desportiva dos jogadores Chidozie (Boavista Futebol Clube), Soares (Tianjin Teda) e do jogador Osório (Parma) que geraram uma mais-valia de 3.538.512, 3.460.040 e 1.003.618 Euros respetivamente.