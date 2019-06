FC Porto sai em defesa de Francisco J. Marques: «Punido por dizer uma verdade inconveniente»

A maior infração que se pode cometer no futebol português é dizer uma verdade inconveniente. Francisco J. Marques foi punido com 94 dias de castigo por delito de opinião, por criticar as arbitragens que erraram a favor do Benfica na reta final da época. pic.twitter.com/MFHCgpQMXY — FC Porto Media (@MediaPorto) June 19, 2019

O FC Porto, através da conta de Twitter 'FC Porto Media', saiu em defesa de Francisco J. Marques, que foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação com uma multa de 14.340 euros e 94 dias de suspensão,sobre as arbitragens e o título conquistado pelo Benfica num programa do Porto Canal."A maior infração que se pode cometer no futebol português é dizer uma verdade inconveniente. Francisco J. Marques foi punido com 94 dias de castigo por delito de opinião, por criticar as arbitragens que erraram a favor do Benfica na reta final da época", constatam os dragões.