FC Porto foi a melhor equipa da fase de grupos da Liga dos Campeões

Os derradeiros encontros da fase de grupos da Liga dos Campeões realizaram-se esta quarta-feira e, contas feitas no final, o FC Porto foi a melhor equipa desta etapa da competição. Os dragões foram o único dos 32 emblemas que somou 16 pontos, um marco que dá ainda mais força à caminhada memorável dos azuis e brancos nesta edição da prova.O Barcelona e o Bayern eram os únicos clubes que podiam igualar o percurso do FC Porto, mas ambas as formações não foram além do empate diante de Tottenham e Ajax, respetivamente, sendo que o jogo dos catalães foi já na passada terça-feira.Os dragões, recorde-se, podem juntar a esta meta outros dados de respeito. Em primeiro lugar, terminaram a fase de grupos invictos apenas pela 3ª vez, depois de 1996/97 e 2014/15. Por outro lado, marcaram pelo menos 15 golos nesta etapa também pela 3ª ocasião, igualando a marca da época transata e ficando um golo atrás do melhor registo, que remonta a 2014/15. Por último, somaram cinco vitórias consecutivas numa fase de grupos pela 1ª vez na sua história.Tudo isto, somado aos 67,95 milhões de euros arrecadados, torna memorável a participação do FC Porto na edição 2018/19 da Liga dos Campeões.