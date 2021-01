FC Porto sem novos casos positivos de Covid-19 no plantel

O FC Porto não detetou novos casos de Covid-19. Os dragões realizaram nova ronda de testes este sábado, antevéspera da deslocação ao terreno do Farense, sem novos resultados positivos nem no plantel, nem na equipa técnica.





Com cinco casos ativos na equipa - Sérgio Oliveira, Romário Baró, Nanu, Evanilson e Luis Díaz -, os dragões não têm novas baixas para o jogo no Algarve além deste quinteto e de Mbaye e Marcano, lesionados de longa data.Isto no dia em que passaram a contar com Otávio, que teve alta este sábado e já se juntou aos trabalhos.