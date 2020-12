FC Porto sempre a somar na Champions: dragões já encaixaram 63 milhões de euros

O jogo desta noite era a feijões nas contas do Grupo C da Liga dos Campeões, já que o FC Porto não podia apanhar o Manchester City nem ser apanhado tanto por Olympiacos como por Marselha, mas havia dinheiro em jogo (fosse pela vitória como pelo empate) e os dragões não facilitaram. Venceram por 2-0, com golos de Otávio e Uribe, e acabaram por reforçar a já bem recheada receita da campanha desta temporada, que já chega aos 63 milhões de euros.





Uma verba que é amplamente 'inflacionada' pelo valor ganho à partida, com os 41,8 milhões de euros dados pela UEFA a quem entra na fase de grupos. Depois, mercê dos resultados que atingiu, o FC Porto embolsou 10,8 milhões pelas quatro vitórias que conseguiu (2,7M€ por cada uma) e ainda 900 mil euros pelo empate com o Manchester City. A fechar, o dragão recebe ainda mais 9,5 milhões de euros pelo seu apuramento para os oitavos-de-final.A estes 63 milhões de euros o FC Porto poderá ainda acrescentar 10,5 milhões, isto caso consiga superar os 'oitavos', uma fase da qual ficará a conhecer o adversário no sorteio de segunda-feira