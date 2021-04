FC Porto solidário com Diakhaby: «Estamos juntos»

O alegado caso de racismo a envolver Diakhaby, jogador do Valencia, marcou a agenda futebolística deste domingo. No jogo frente ao Cadiz, o defesa do emblema 'che' terá sido alvo de comentários de índole racista por parte de Juan Cala e abandonou o relvado, sendo seguido por todos os colegas de equipa.





A partida esteve parada durante meia hora e a situação provocou ondas de choque um pouco por todo o Mundo. De Portugal, surgiu uma mensagem de solidariedade, por intermédio do FC Porto, que, nas redes sociais, enviou força para o jogador francês."Estamos juntos, Diakhaby", escreveu o emblema portista.