FC Porto submete requerimento para travar Cláudia Santos no CD da FPF

O FC Porto está em total desacordo com a inclusão de Cláudia Santos na lista de Fernando Gomes para as eleições da Federação Portuguesa de Futebol e fez questão de demonstrar esse desagrado junto da Comissão Eleitoral do organismo. Segundo Francisco J. Marques, os azuis e brancos fizeram chegar um requerimento a José Luís Arnaut, líder deste órgão, de modo a travar a candidatura da deputada ao Conselho de Disciplina.





"O FC Porto tinha manifestado desacordo com a escolha da Cláudia Santos para integrar a única lista às eleições da FPF e agora o FC Porto entendeu, na sexta-feira passada, fazer um requerimento ao presidente da Comissão Eleitoral da Federação requerendo a retirada da lista da Cláudia Santos por duas razões: uma porque estamos na presença de uma deputada que vai estar a julgar na justiça desportiva, há um lado de incompatibilidade. A FIFA, aliás, teve problemas desses no tempo do Blatter, o que levou à criação de um código de ética. E isso é extensível a todos os associados. O artigo 7 dos estatutos diz que nos órgãos da FPF que todos devem respeitar o Código da Ética da FIFA, da UEFA e da FPF. E à luz disto, alguém como a Dra. Cláudia Santos, é logo eliminada.Não discutimos a questão legal, mas sim ética. Alguém no poder legislativo exercer o estatuto de julgador não me parece compatível. E depois é conhecida a antipatia que tem para com o FC Porto e com o presidente do FC Porto", apontou o diretor de comunicação dos dragões, prosseguindo com as razões que levam a esta recusa."A Dra. Cláudia Santos tem uma obra publicada em que goza com decisões judiciais favoráveis ao FC Porto. A Dra. Cláudia Santos até nas redes sociais já teve comportamentos que indiciam esse profundo desagrado com o FC Porto e o presidente. Ainda recentemente, foi notícia recente, o afastamento de dois juízes no caso Rui Pinto. O juiz registo foi afastado pelo comportamento nas redes sociais, que levantava a suspeita de como iria um cidadão comum olhar para o comportamento que estava a ter. Estava ferido de morte à partida. É o que acontece em relação à Dra. Cláudia Santos. Nunca o FC Porto interveio nisto. Não foi o FC Porto que causou isso, foi a própria Cláudia Santos que, ao manifestar-se daquela forma, ao fazer comentários jocosos, se colocou nesta posição. Mas há mais: todos sabemos o leak que houve no passado recente em Portugal. E aí também há coisas contra a Cláudia Santos. Era o presidente da Liga a dizer que estava benzida pelo presidente do Benfica", acrescentou."Neste sentido, o FC Porto fez um pedido para que a Dra. Cláudia Santos não seja candidata. Vai julgar casos em que o FC Porto seja réu ou vai pedir escusa em todos eles? Isso não me parece razoável. Não dá para entender esta escolha. Não há mais ninguém neste país? Ou então é uma escolha de pronto a vestir. Ninguém de bom senso vai escolher alguém que está a criar estes problemas. Vou escolher alguém que vai ser escolha polémica? Estou disposto a travar essa luta? De forma gratuita? É tudo muito estranho. Isto parece que é um enorme passo atrás. O futebol português nos últimos três anos anda numa luta terrível para se livrar do grande polvo do Benfica. Isto é estar a dar de mão beijada um enorme trunfo ao polvo. Não é nem mais, nem menos. Porquê? Vamos ver a resposta a requerimento", concluiu.