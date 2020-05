Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

FC Porto tem acordo para renovar com Fábio Silva Prolongamento do contrato acertado e pode até ser oficial no dia do seu 18.º aniversário. Cláusula de rescisão mantém-se nos 125 M€





• Foto: José Gageiro / Movephoto