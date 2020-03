FC Porto toma posição sobre o coronavírus e anuncia medidas de prevenção

O FC Porto emitiu um comunicado, na noite desta quarta-feira, no qual delineou o plano de prevenção para fazer face ao surto de coronavírus. Os dragões anunciaram que vão proceder a várias mudanças em termos de atividade desportiva, instalações e eventos no geral, seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde, da FPF, da LPFP e das diversas Federações.





Assim, o jogo da 25.ª jornada da LigaPro, entre o FC Porto B e o Académico de Viseu será realizado à porta fechada, assim como todos os jogos das modalidades na qualidade de visitado, e toda a atividade desportiva dos escalões de formação de futebol e modalidades até aos sub-14 e nas escolas Dragon Force será suspensa.Ao nível das instalações, de referir que as Piscinas de Campanhã serão fechadas ao público e que todas as visitas ao Estádio do Dragão serão suspensas.Por último, em termos de eventos, os dragões irão proceder ao reagendamento de "todos os eventos, empresariais e institucionais, para datas a anunciar oportunamente".O FC Porto, face ao aumento de casos positivos do Covid-19 em Portugal e em linha com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, da FPF, da LPFP e das diversas Federações, avançou com a adoção das seguintes medidas com caráter extraordinário e temporário:1 - Atividade Desportiva (Futebol Profissional, Futebol Formação, Dragon Force e Modalidades)a) O jogo da 25.ª jornada da LigaPro, entre o FC Porto B e o Académico de Viseu será realizado à porta fechada;b) Suspensão de toda a atividade desportiva dos escalões de formação de futebol e modalidades até aos Sub-14;c) Cancelamento de todas as atividades desportivas e pedagógicas nas escolas Dragon Force;d) Na qualidade de visitado, todos os jogos das modalidades serão realizados à porta fechada;e) Suspensão imediata da venda de bilhetes para todos os eventos desportivos.2 - Instalaçõesa) Encerramento ao público do Complexo das Piscinas de Campanhã;b) Suspensão das visitas ao Estádio do Dragão;c) Adoção das recomendações da DGS em todos os restantes espaços do FC Porto.3 - Eventosa) Reagendar todos eventos, empresariais e institucionais, para datas a anunciar oportunamente.O FC Porto irá acompanhar a evolução diária dos acontecimentos e comunicar as atualizações a estas medidas.Porto, 11 de março de 2020Jorge Nuno Pinto da Costa