FC Porto trabalha em pleno com reforços da equipa B

O FC Porto cumpriu esta quarta-feira o segundo treino da semana, no plano de preparação da equipa para o regresso da Liga, uma vez mais com reforços da equipa B.

O treinador Sérgio Conceição voltou a contar com o guarda-redes Francisco Meixedo, o médio Fábio Vieira e o avançado João Mário, num momento em que tem a equipa de futebol a 100%, sem casos clínicos no plantel.

Naquela que é a terceira semana no centro de estágios no Olival, desde a suspensão do campeonato após o fim de semana de 7 e 8 de março, devido à pandemia do novo coronavírus, os dragões têm nova sessão de trabalho agendada para quinta-feira de manhã.

Com 25 jornadas disputadas na Liga, o FC Porto comanda a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica, e 14 que o Sp. Braga, terceiro classificado.