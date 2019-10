FC Porto travado em casa pelo Rangers

Depois da derrota em casa do Feyenoord, o FC Porto voltou a marcar passo na Liga Europa, ao empatar esta quinta-feira a um golo na receção aos escoceses do Rangers. Os dragões até entraram a vencer, com um grande golo de Luis Díaz, mas a reação contrária acabou por surgir pouco depois, com um golo do também colombiano Alfredo Morelos.





No outro jogo português do final de tarde, melhor sorte teve o Sp. Braga, que na visita ao reduto do Besiktas venceu por 2-1 . Um resultado importante para os minhotos, que assim acabam a primeira volta da fase de grupos na liderança do grupo, com 7 pontos, mais 1 do que o Wolves e 3 do que o Slovan Bratislava. Já o Besiktas é último, sem qualquer ponto.