Esta sexta-feira nasce a nova FCPorto TV pic.twitter.com/xtXl6Xy1sq — FC Porto (@FCPorto) July 24, 2019

A FC Porto TV arranca na sexta-feira. O anúncio foi feito no Twitter do clube esta quarta, dias depois de Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos azuis e brancos, já ter garantido que o FC Porto-Monaco, jogo de apresentação dos dragões, terá transmissão exclusiva no Porto Canal e na FC Porto TV.Com o lema "não é para todos", a FC Porto TV diz que irá analisar "tudo o que se passa dentro e fora das quatro linhas".A FC Porto TV é uma plataforma online que contará com conteúdos totalmente dedicados aos dragões.