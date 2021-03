FC Porto, uma vitória ao Sp. Braga e o dia em que Jorge Jesus não convocou Sérgio Conceição

O FC Porto recebe esta quarta-feira o Sp. Braga no jogo da 2.ª mão da meia-final da Taça de Portugal (1-1 na 1.ª mão) e, na newsletter de hoje, recordou um encontro com os minhotos de há 25 anos.





"Há precisamente 25 anos recebemos e batemos o SC Braga por inequívocos 6-3. Neste dia, em 1996, os Dragões de Bobby Robson foram à meia dúzia pela segunda jornada caseira consecutiva. Três semanas depois da goleada ao Felgueiras (6-2) – onde militava Sérgio Conceição, não convocado por Jorge Jesus -, desta feita a vítima era a formação bracarense. Autor de um hat-trick nos primeiros 40 minutos, Edmílson foi a figura da tarde. Aos três golos do ex-Salgueiros juntaram-se mais dois de Drulovic e um de Folha, que garantiram um imponente triunfo no trajeto rumo ao Bi", pode ler-se na 'Dragões Diário'.O golo marcado fora, no empate da primeira mão (1-1), no Minho, deixa a formação treinada por Sérgio Conceição na frente das meias-finaisAs duas equipas vão encontrar-se pela quarta vez esta temporada, dias depois de os bracarenses terem ultrapassado os dragões na segunda posição da Liga NOS. Depois de vencer em casa por 3-1, na primeira jornada do campeonato, o FC Porto empatou os dois encontros disputados em Braga (2-2 para a Liga e 1-1 para a Taça de Portugal).O jogo entre FC Porto e Sporting de Braga tem início agendado para as 20H15.