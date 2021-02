FC Porto vai pedir despenalização de Luis Díaz se o CD avançar com castigo

O FC Porto vai avançar com um pedido de despenalização de Luis Díaz caso o Conselho de Disciplina da FPF determine alguma suspensão do jogador, que foi expulso contra o Sp. Braga na sequência de um lance envolto em polémica. A garantia foi dada por Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, no Porto Canal.





"Se depois do Conselho de Disciplina ver as imagens e, mesmo assim, entender penalizar o Díaz, o FC Porto tratará de pedir a sua despenalização. Vamos acreditar que o Luis Díaz não seja castigado, que se perceba que o lance teve consequências infelizes para o defesa, mas que não se justicava de forma alguma o vermelho. Se houver castigo, algo que deverá ser conhecido sexta-feira, logo se verá", frisou Francisco J. Marques.