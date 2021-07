FC Porto vai realizar uma partida de pré-temporada com o Ac. Viseu

Depois do Lille, ontem foi a vez do Ac. Viseu anunciar a realização de uma partida de pré-temporada contra o FC Porto. Os viseenses têm programado um jogo-treino com os dragões para o dia 17 de julho e tudo indica que será mesmo diante do plantel de Sérgio Conceição e não com a equipa B, orientada por António Folha.

O encontro está assim programado para o final da segunda semana de trabalho dos azuis e brancos, desconhecendo-se por agora o local onde será realizado. Acontecerá com duas semanas de trabalho do FC Porto ‘nas pernas’, momento oportuno, mais do que verificar a afinação da equipa, para testar o patamar físico em que os jogadores se encontram.

De recordar que o Lille, campeão francês em título, anunciou anteontem que irá defrontar o FC Porto em jogo-treino, no dia 25 de julho, no Estádio do Algarve. O apito inicial está agendado para as 19h45.