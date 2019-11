FC Porto vence o Aves pela vantagem mínima com golo de Marcano

O FC Porto venceu (1-0) o Aves, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga NOS, num encontro com poucas oportunidades de perigo de parte a parte.





O único golo da partida surgiu aos 13 minutos, por Iván Marcano, que mantém assim a equipa orientada por Sérgio Conceição com a desvantagem de dois pontos para o líder Benfica.