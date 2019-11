FC Porto vence pela margem mínima na deslocação ao Bessa

O FC Porto venceu por 1-0 o Boavista, na deslocação ao Estádio do Bessa, no jogo de encerramento da 11.ª jornada da Liga NOS. Alex Telles, aos 9 minutos, fez único golo do encontro, que mantém a equipa orientada por Sérgio Conceição no 2.º lugar da tabela classificativa, com 28 pontos, menos dois que o líder Benfica.