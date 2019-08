FC Porto viaja esta tarde para a Rússia

Os dragões cumprem esta manhã, no Olival, o último treino antes da partida para a Rússia, havendo a expectativa de saber se Diogo Costa, que ontem deu continuidade ao plano de treino integrado condicionado, está em condições de acompanhar a comitiva. Quem não faz parte das contas de Sérgio Conceição é Mamadou Loum. O médio permanece em treino condicionado, devido a uma lesão muscular, e não vai defrontar o Krasnodar.

Hoje, após o almoço, os dragões partem para a cidade russa, às 14h30, tendo chegada prevista para as 19h30 portuguesas (mais duas na Rússia). Quanto à agenda para amanhã, ela contempla a habitual conferência de imprensa, às 15h45, e logo em seguida o treino de adaptação a Estádio do Krasnodar, agendado para as 16h30.