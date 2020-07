FC Porto volta à carga: «Como Bruno Nogueira não estava disponível nem houve touros no relvado...»

O FC Porto goleou ontem o Moreirense por 6-1 naquele que foi o último jogo da época no Estádio do Dragão e que foi coroado com a festa do título de campeão nacional. Já esta segunda-feira, os dragões lamentaram que o erguer da taça tenha sido feito sem público no estádio e, recordando as palavras de Pinto da Costa, lançaram a 'farpa'.





"Ontem, como Bruno Nogueira não estava disponível nem houve touros no relvado, voltou a ser à porta fechada que os campeões nacionais golearam o Moreirense por 6-1. Foi realmente triste que um jogo assim não pudesse ter adeptos nas bancadas. A exibição azul e branca ficou marcada por excelentes golos, que incluíram a estreia de Marega a marcar de livre direto e um bis de Soares na sequência de jogadas brilhantes delineadas com a colaboração de Luis Díaz e Otávio", pode ler-se na newsletter 'Dragões Diário'.