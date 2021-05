FC Porto volta a superar Sporting e Benfica nas redes sociais

O estudo mensal pertence ao portal 'Deportes&Finanzas' e o FC Porto voltou a vencer toda a concorrência nacional.





Pelo 11.º mês consecutivo, também em abril os azuis e brancos foram o clube com mais engajamento no conjunto das redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e Tiktok.No referido período, o FC Porto arrecadou 11,5 milhões de interações e foi seguido pelo Sporting, 6,88 milhões, surgindo o Benfica a fechar o pódio deste ranking, com apenas 4,82 milhões.Em suma, sozinhos, os dragões somaram quase tantas interações quanto leões e o águias juntos (11,7 milhões). O FC Porto segue dominador nas redes sociais.