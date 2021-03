FC Porto volta a "um dos castigos mais vergonhosos das últimas décadas no futebol português"

O FC Porto recordou este domingo aquele que diz ser "um dos castigos mais vergonhosos das últimas décadas no futebol português".Na sua newsletter diária, os dragões recordam o dia do regresso de Hulk após cumprir castigo na sequência do caso do túnel da Luz.





"Neste dia, em 2010, Hulk regressava ao terreno de jogo depois de cumprir um dos castigos mais vergonhosos das últimas décadas no futebol português. Após três meses e 17 jogos de fora, por causa do caso do túnel da Luz, o castigo foi reduzido para três jogos quando já não era possível restituir as partidas que o brasileiro havia falhado. Com toda a vontade, o "incrível" Hulk ajudou o FC Porto a bater o Belenenses por 3-0, tendo disparado um autêntico míssil para assinalar o segundo golo da noite", pode ler-se no 'Dragões Diário'.