FC Porto volta ao "apagão da Luz" e ao título 'regado': «Foi tão lindo… Obrigada»

Completam-se esta sexta-feira nove anos da conquita do 25.º título de campeão nacional do FC Porto no jogo que ficou também na história como o do "apagão da Luz", um episódio que os dragões recuperaram hoje na sua newsletter diária.





"Na Luz e, mais tarde, até sem luz. Quem não se lembra? Há nove anos, quando os golos de Guarín e Hulk fizeram com que a reação de Saviola de nada valesse, foi assim. E até fizeram mais. Fizeram do FC Porto campeão. Resumindo, como Guarín resumiu, foi "histórico, pá!". O campeonato terminava ali, com cinco jornadas por disputar e um final sublimado pelo apagão do sistema elétrico e a ativação do sistema de rega. Foi tão lindo… Obrigado. O mundo nunca mais pôde esquecer", pode ler-se no 'Dragões Diário'.Recorde-se que o FC Porto venceu o Benfica por 2-1, com golos de Guarín (9') e Hulk (26' de penálti); pelos encarnados marcou Saviola (17', de penálti).Também André Villas-Boas recordou a efeméride. "03.04.2011 - Se há datas que não se esquecem esta é sem dúvida uma delas: faz hoje 9 anos que o FC Porto se sagrou campeão na Luz! Este jogo deu-nos o 25º título e pessoalmente a maior alegria da minha carreira! Um conjunto de jogadores de sonho e um staff técnico e médico unido por um só objectivo. Um presidente e uma estrutura singulares. 'Este é o nosso destino'. Inesquecível...", pode ler-se na sua página de Facebook.











(notícia atualizada à 10h30)