FC Porto volta ao "descaramento" de Scolari: «Era só não inventar...»

O FC Porto voltou este domingo ao tema 'Vítor Baía vs. Scolari'. Na sua newsletter diária, os dragões assinalam o dia em que Vítor Baía recebeu, em 2004, o prémio de Melhor Guarda-Redes da Europa atribuído pela UEFA, ano em que ficou de fora da convocatória de Scolari para o Euro'2004, realizado em Portugal.





"Neste dia, em 2004, Vítor Baía recebia o prémio de Melhor Guarda-Redes da Europa atribuído pela UEFA. Ainda a saborear a conquista da Liga dos Campeões 2003/04, o melhor guarda-redes da história do futebol português foi distinguido duas semanas antes da final do Euro 2004, mas o selecionador nacional na altura, Luiz Felipe Scolari, teve o descaramento de não o convocar para a competição realizada em Portugal. Era só pegar na base do FC Porto campeão europeu e não inventar… O que fica para a História, como se sabe, é a vitória da Grécia na final do Euro 2004", pode ler-se no Dragões Diário de hoje.